بينها طبيبة بشهادة في الآداب.. مداهمة مركز صحي في السعودية تكشف مخالفات كبيرة 

كشفت مداهمة لمركز صحي قامت بها فرق إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، إثر بلاغ عن وجود مخالفات كثيرة، طبيبة بدون شهادة في الطب.

ووفقًا لصحيفة سبق المحلية، ”أسفرت عملية الدهم عن رصد عدد من المخالفات تضمنت وجود وافدة لا تحمل أي مؤهل طبي تعمل في المجمع كأخصائية جلدية، وتقوم بحقن البوتكس والفيلر للمراجعين، بالإضافة إلى مخالفة عمل المركز بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازمة حسب الأنظمة واللوائح“.

وأوضحت إدارة الالتزام بصحة الرياض أنه ”سوف يتم رفع المخالفات التي تم ضبطها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض؛ لإصدار العقوبة بحق المجمع“.

وشملت المخالفات المضبوطة وجود أدوية منتهية الصلاحية في العيادات والمستودع، ووجود كوادر طبية تعمل بدون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط، وغياب شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع.

كما تم رصد مخالفة عدم الاهتمام بتعقيم الأدوات بشكل صحيح داخل المجمع، وعدم التزام المجمع بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص ونقل النفايات الطبية.