أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أوباميانغ يهاجم رئيس بروسيا دورتموند.. ومبابي في إعلان جديد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أوباميانغ يهاجم رئيس نادي بروسيا دورتموند

هاجم بيير أوباميانغ لاعب نادي آرسنال الإنجليزي رئيس نادي بروسيا دورتموند بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير وهاجم فيها اللاعب واتهمه بأن انتقاله للغانرز كان بحثًا عن المكاسب المادية فقط.

وعلق أوباميانغ عبر صفحته الشخصية قائلًا: ”من الأفضل بالنسبة لك ألا أتحدث أبدًا عن سبب مغادرتي دورتموند حقًا، أتذكر ذلك الوقت الذي قلت فيه أننا لن نبيع عثمان أبدًا، ثم رأيت أكثر من 100 مليون شخص كنت أول من أخذ هذا المال بدون الحديث عن المال من فضلك“.

كولين داجبا يعلن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

أعلن كولين داجبا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد تعاقده مع ناديه، حيث نشر اللاعب صور له أثناء تجديد عقده.

وعلق اللاعب: ”تمديد عقدي حتى عام 2024، أردت أن أشكر أحبائي والنادي والمشجعين على الثقة الممنوحة، سوف نرى بعضنا البعض مرة أخرى قريبًا“.

ليفاندوفيسكي سفيرًا ليورو 2020

نشر البولندي ليفاندوفيسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده عقب اختياره سفيرًا لبطولة يورو 2020.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أنا فخور جدًا بأن أعلن أنني سفير بطولة كرة القدم الأوروبية التي ستقام في سبتمبر 2020“.

مبابي يشارك في إعلان جديد

شارك كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية.

ونشر اللاعب صورة له مع حذائه، وعلق: ”حلم السرعة“.

هاري ماغواير ينضم لقائمة الأسود الثلاثة

نشر هاري ماغواير لاعب المنتخب الإنجليزي القائمة التي أعلنتها الصفحة الرسمية للمنتخب الإنجليزي والتي شملت اسم اللاعب.

وعلق ماغواير قائلًا: ”أراك الأسبوع القادم، حيث يستعد منتخب الأسود الثلاث لمواجهة منتخبي التشيك وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020“.

ديبالا يودع كلاوديو ماركيزيو

حرص ديبالا لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي على وداع زميله السابق كلاوديو ماركيزيو والذي أعلن اليوم اعتزاله كرة القدم.

نشر ديبالا صورة له عبر صفحته الشخصية بصحبة ماركيزيو، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”صديقي الفصل القادم سيكون أكثر جمالًا.. شكرًا على كل شيء“.

سان ميغيل: 3 نقاط مهمة

نشر سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الفوز الصعب الذي حققه الفريق بالأمس على نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق ميغيل أعلى الصورة قائلًا: ”أول وأهم 3 نقاط لبدء مشوارنا، شخصية عظيمة ورد فعل الفريق، شكرًا لدعمكم“.

فان دايك: النتيجة أهم من الأداء

فيما نشر فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له من مباراة الأمس التي جمعت بين الريدز ونادي ريد بول سالزبورغ النمساوي ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مشوار الأبطال الأوروبيين ليس أفضل أداء ولكن الأمر كله يتعلق بالنتيجة، يسعدنا الحصول على أول 3 نقاط في حملتنا، نراكم جميعًا يوم السبت“.

كريم بنزيما جاهز لهز شباك غرناطة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية.

واكتفى اللاعب بالتعليق على جاهزيته لهز شباك فريق غرناطة في اللقاء الذي سيجمع يوم السبت القادم بين ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسباني.

عماد متعب يتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي

نشر عماد متعب نجم المنتخب المصري السابق صورة له أثناء سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها في مصر.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”بالتوفيق لمنتخب مصر الأولمبي.. البطولة عندنا“.