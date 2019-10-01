كشف غموض جريمة ”أبو النمرس“ في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على متهم بقتل ربة منزل وابنتها، والشروع في قتل ابنها بإلقائه من الطابق الثاني بمنطقة أبو النمرس غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتبين أن نجل شقيق الزوج وراء ارتكاب الجريمة، لتوجيه الضحية اتهامات بالسرقة له وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

التحريات التي أجرتها القوات الأمنية الثلاثاء، كشفت سبب إقدام ”صابر م. ج“ البالغ من العمر 17 عامًا، على قتل زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ“مذبحة أبو النمرس“.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليها ”شيرين“ 27 سنة، اتهمت الجاني ”صابر.م.ج“، في وقت سابق بالسرقة، ما أثار غضبه لاسيما بعد انتشار الخبر بين أفراد العائلة.

وذكرت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة ”الريغة“ بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء الإثنين، وسدد لها 7 طعنات بالظهر ثم أجهز على ابنتها ”دينا“ بعد ان تسبب لها بجرح غائر في الرقبة، وألقى طفلها من الأعلى، ولاذ بالفرار.

صوت ارتطام جسم صلب بالأرض تنامى إلى مسامع الجيران الذين هرعوا لاكتشاف مصدره، فوجدوا الطفل ”9 سنوات“ أسفل العقار مصابا بكسور وكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى وتحويله إلى طوارئ قصر العيني حيث ما زال يتلقى العلاج بالعناية المركزة.