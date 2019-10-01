مصر تعيد مليوني مواطن لبرنامج الدعم السلعي بعد حذفهم

اتخذت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي على السلع التموينية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي النظر في دعم محدودي الدخل.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها أعادت ما يقارب مليوني مواطن إلى منظومة الدعم في البلاد، بعد حذفهم خلال عملية التنقية وفلترة قوائم الدعم، وهي الخطوة التي أثارت غضبًا شعبيًا آنذاك، وقالت الحكومة وقتها إنها لا تهدف لتقليص فاتورة دعم الغذاء، بل وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها سجلت مليونًا و800 ألف فرد على بطاقات التموين فعليًا حتى أواخر الشهر المنصرم لصرف السلع التموينية، وجرى ذلك خلال الفترة من بداية شهر شباط/فبراير الماضي وحتى أمس الإثنين.

وأضافت أنه جار أيضًا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته في الدعم من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.

وقال مصدر في وزارة التموين لـ“إرم نيوز“ إنّ ”الفترة المقلبة سوف تشهد إعادة حوالي 3 ملايين لمنظومة الدعم“، في إطار توجه حكومي لتقليل آثار الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 بطاقة تموين.