اختار ضحاياه من الرجال المتزوجين.. السجن لمغربي وزوجتيه بتهمة ”الابتزاز“

قرر وكيل النيابة بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة في المغرب، إيداع متهم رهن الحبس الاحتياطي ومتابعة زوجتيه في حالة سراح، بتهمة تعنيف عدد من الأشخاص وابتزازهم بفيديوهات جنسية، بعد إرغامهم على خلع ملابسهم داخل غرفة النوم في بيت الزوجية، بإحدى قرى ضواحي الجديدة.

ووفقًا لموقع ”برلمان كوم“ المحلي، فإن ”المتهم يعمل مراقبًا للتذاكر بحافلات النقل العمومي، وله زوجتان تشاركانه في الجريمة، وتحصلان على نصيبهما من المبالغ المتحصل عليها من الضحايا“.

وكان المتهم يختار ضحاياه من الرجال المتزوجين الذين يحظون بمكانة محترمة في المجتمع، ويوثّق لهم تسجيلات بالصوت والصورة بواسطة هاتفه النقال وهم في أوضاع مخلة أُرغموا عليها مع الزوجتين.

وبحسب الموقع، استمر المتهم في عمليات ابتزاز ضحاياه، الذين كانوا يخضعون له ويمدونه بمبالغ مالية خوفًا من الفضيحة والمتابعة بتهم الخيانة الزوجية، إلى أن تقدم أحدهم بشكوى لدى وكيل الملك في مدينة الجديدة، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع وتم إلقاء القبض على المتهم وشريكتيه.