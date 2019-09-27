حبس طبيبة مصرية تسببت في وفاة الطفلة الكويتية درة الحرز

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، بالحبس 3 سنوات مع وقف النفاذ وكفالة 5000 دينار (15,500 دولار)، للطبيبة المصرية المتهمة بالتسبب في وفاة الطفلة درة الحرز، عبر إعطائها حقنة تخدير لإزالة كيس دهني خلف أذنها، بالمخالفة للأصول الطبية، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة مبلغ 100 دينار (330 دولارًا) عن تهمة القتل الخطأ، مع إلزامها بتعويض ورثة المجني عليها مؤقتًا بمبلغ 5001 دينار.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى سبتمبر/أيلول العام الماضي، حيث دخلت الطفلة درة (12 عامًا) لمركز عبدالله السالم للأمراض الجلدية، وكانت تعاني من ألم جراء كيس دهني صغير خلف أذنها، وعندما وصلت أجرت لها طبيبة مصرية فحصًا أوليًا، وأمرت بحقنها بإبرة بنج في موضع الألم لتتمكن من إزالته، وبعد أن جرى حقنها بالإبرة أصيبت الطفلة على الفور بتشنجات فارقت بعدها الحياة“.