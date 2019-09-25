وفاة الضابط سلطان حمد الماجدي تثير تفاعلًا واسعًا في الكويت

وفاة الضابط سلطان حمد الماجدي تثير تفاعلًا واسعًا في الكويت

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

لقي الضابط في الجيش الكويتي سلطان حمد الماجدي اليوم الأربعاء، مصرعه وأصيب زميله الآخر بعد تعرضهما لحادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة في البلد الخليجي، الذي يشهد حوادث مرورية قاتلة بشكل شبه يومي.

ووقع الحادث على طريق الدائري السادس بعد تصادم سيارتين نتج عنه وفاة الملازم سلطان حمد الماجدي وإصابة مرافقه وهو ملازم أيضًا، ليتم انتداب الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث ورفع الجثة.

ونعى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضابط تحت هاشتاغ #سلطان_حمد_الماجدي على موقع التواصل ”تويتر“، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر، معلنين أنه سيوارى الثرى يوم غدٍ الخميس.

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

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