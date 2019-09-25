وفاة الضابط سلطان حمد الماجدي تثير تفاعلًا واسعًا في الكويت

لقي الضابط في الجيش الكويتي سلطان حمد الماجدي اليوم الأربعاء، مصرعه وأصيب زميله الآخر بعد تعرضهما لحادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة في البلد الخليجي، الذي يشهد حوادث مرورية قاتلة بشكل شبه يومي.

ووقع الحادث على طريق الدائري السادس بعد تصادم سيارتين نتج عنه وفاة الملازم سلطان حمد الماجدي وإصابة مرافقه وهو ملازم أيضًا، ليتم انتداب الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث ورفع الجثة.

ونعى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضابط تحت هاشتاغ #سلطان_حمد_الماجدي على موقع التواصل ”تويتر“، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر، معلنين أنه سيوارى الثرى يوم غدٍ الخميس.

فاجعه وصلتني بوفاة زميلي وصديقي

الملازم/ سلطان حمد الماجدي ، بسبب حادث سيارة ، كنت اتواعد معاه امس ويسال عني ويسال عن احوال الربع واتصاله للحين بذاكرتي صاحب القلب طيب ليت الرجال نفسك ،، واليوم الصباح انتقل الى جوار ربه تكفون دعواتكم له بالرحمه#سلطان_حمد_الماجدي pic.twitter.com/nCoerXjCUV — فيصل نواف الجنفاوي (@jenfawy) September 25, 2019

#سلطان_حمد_الماجدي اللهُم ارحم سلطان رحمةً تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه، اللهُم عوض شبابه بجنتك، اللهُم برداً وسلاماً عليه الى ان يبعث في جنة النعيم يارب العالمين ???????? — العفري???? (@alzenhh) September 25, 2019

فاجعه شاب في مقتبل عمره ونسال الله ان يربط علي قلوب اهله ويرزقنااا حسن الخاتمه الله يرحمك ويغفر لك ياسلطان الي جنات الخلد باذن الله #سلطان_حمد_الماجدي — كويت العز (@k__coool) September 25, 2019

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

الحزن يخيم على أرجاء الكويت

بوفاة شهيد الواجب الملازم في الجيش الكويتي #سلطان_حمد_الماجدي

اثر «حادث مروري» على طريق الدائري السادس قبل قليل ???? ادعوله بالرحمه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/7cNP0pBEOF — أ . طلال العنزي (@talalalenazi_9) September 25, 2019

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

#سلطان_حمد_الماجدي

ننعى عائلة السنيد

بوفاة ابنهم الملازم شهيد الواجب بإذن الله سلطان حمد السنيد الماجدي

الذي وافته المنيه اثر حادث مروري على الطريق السادس

اللهم اغفر له ورحمه ودخله الجنه من غير حساب — احمد الرويعي (@Alrwiy2) September 25, 2019