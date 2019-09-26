مصرية تطعن زوجها بسكين بعد نقاش حاد

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أقدمت سيدة مصرية تراوح الثلاثينيات من العمر، على محاولة قتل زوجها بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما. ووصل الزوج المطعون المدعو ”عبد الله.ر“ 41 سنة وهو موظف بإحدى الشركات إلى المستشفى مصاباً بجرح طعني نافذ، وتم حجزه بمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وأن الحالة العامة له متوسطة وتم حجزه بقسم الطوارئ بالمستشفى. وبعد إخضاع…