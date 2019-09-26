خطف وضرب جندي كويتي من حرس الحدود

فتحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحقيقًا في واقعة تعرض وكيل عريف للاعتداء بالضرب بعد الخطف، حيث أمرت باستدعاء المدعى عليهم وهم 3 أشخاص للتثبت من صحة أقوال المجني عليه.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن ”وكيل عريف“ يعمل في الإدارة العامة لأمن الحدود، ذكر في إفادته لدى الشرطة أنه تلقى اتصالًا من شخص يعرفه، وحينما التقى به فوجئ بأن برفقته أشخاصًا آخرين، حيث قاموا بإجباره على أن يصعد إلى مركبتهم ومن ثم توجهوا به إلى منطقة عبدالله المبارك واعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وانتشرت حوادث الخطف مؤخرًا في الكويت، بشكل ملحوظ، حيث كان أبرزها اختطاف المحامي سعود الهلفي قبل عدة أشهر من قبل 4 مصريين وتعذيبه عدة أيام بتحريض من محامٍ آخر، وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا لدى الرأي العام الكويتي.

كما أكدت موظفة في مجلس الأمة الكويتي قبل يومين تعرضها للخطف من قبل أحد الأشخاص، فيما خطف وافد من قبل 3 أشخاص أيضًا وتم تعذيبه عدة أيام قبل تمكنه من الفرار.