الكويت تلجأ إلى مصر والإمارات لملاحقة السيدة المسيئة لموظفي المطار

كشف مصدر أمني في الكويت، عن إعداد وزارة الداخلية لمذكرة قانونية بحق السيدة المصرية التي وجهت عبارات بذيئة لمطار الكويت وموظفيه تمهيداً لقيام السفارة الكويتية في القاهرة بملاحقتها في بلادها بسبب ما صدر عنها من إساءة.

وقال المصدر الأمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إن السلطات الكويتية شرعت في التواصل مع السلطات في دولة الإمارات أيضاً لمعرفة ما إذا كانت الفتاة تقيم في الإمارات تمهيداً لملاحقتها هناك، وذلك عقب اتخاذ الداخلية الكويتية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية بحق السيدة.

وكانت السيدة المصرية قد وجهت عبارات مسيئة لمطار الكويت من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، وصفت فيه المطار بـ ”أوسخ مطار“، ”موجهةً اتهامات لموظفيه بعدم قيامهم بواجبهم وسرقتهم لأشياء من حقائب المسافرين بدون علمهم“.

وتوقعت مصادر مصرية وكويتية أن يكون الفعل الذي أقدمت عليه السيدة مدفوع من قبل جهات بقصد الإساءة للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، بعد التأكد من أن السيدة المصرية لم يسبق لها أن أقامت في الكويت.

وأضافت المصادر أن السلطات المصرية بصدد إصدار مذكرة توقيف بحق السيدة المسيئة وإحالتها الى القضاء المصري.

وأثار حديث المرأة وتصرفها في المقطع المصور استياء الكويتيين من الاتهامات الموجهة إلى مطارهم، حيث طالبو بمحاسبتها ومنعها من دخول الكويت.