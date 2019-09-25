لهذا السبب ضربت المحامية الكويتية متهمًا بالحذاء في قصر العدل

تسببت عبارة ماسة بالشرف تلفظ بها متهم داخل أروقة قصر العدل في الكويت أثناء مرور إحدى المحاميات باندلاع مشاجرة عنيفة بين المحامية والشاب استخدمت فيها المحامية حذائها في ضرب المتهم رغم محاولة الحضور التدخل لإنهاء الشجار بينهما.

وروت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية تفاصيل الحادثة المثيرة نقلاً عن أحد المصادر، بأن المشاجرة اندلعت بعد مرور المحامية أمام قاعة محكمة الجنايات لحضور جلسة عن موكلها، وتفاجأت بعبارة مسيئة لها من المتهم الذي كان جالساً على كرسي الانتظار.

وكشف المصدر عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمحامية لترافعها ضده في قضية سابقة، مما دفعها إلى ضرب المتهم بالحذاء بعد ترجيها أن العبارة كانت موجهة إليها لعدم تواجد غيرها في المكان تلك اللحظة.

وحاولت محامية أخرى وعدد من الحضور والأمن التدخل لفض الشجار مما عرض المحامية الزميلة للإصابة بكدمات وخدوش.

وأوضح المصدر أنه تم توقيف المتهم وإحالته إلى مخفر الصالحية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد التحقيق في الحادثة والتأكد من ملابساتها من خلال الكاميرات الأمنية المثبتة في الموقع.