السجن لأفراد من أسرة إماراتية عذبت رجلًا بوحشية لـ“صداقته بابنتهم“

قضت محكمة جنايات دبي، بسجن إماراتية و5 من أفراد أسرتها بأحكام وصلت إلى 12 عامًا (سنتين لكل منهم)؛ وذلك بعد اختطاف وتعذيب رجل كان على علاقة بابنتها المراهقة على الإنترنت، في سبتمبر/أيلول 2018.

وأقدمت المرأة وابناها و3 من أبناء عمومتهم على طعن المجني عليه (وهو إماراتي أيضًا)، وهددت بقتله وأجبرته على خلع ملابسه، خلال حفلة تعذيب استمرت عدة ساعات.

ووفق صحيفة ”ذا ناشونال“ المحلية والناطقة بالإنجليزية، فقد كان المجني عليه على صداقة مع الابنة المراهقة (البالغة 18 عامًا) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يلتقيا لاحقًا في دبي.

وحث المجني عليه، الابنة، التي أخبرته عن تعرضها للتعنيف المستمر من قبل أسرتها، على إبلاغ الشرطة، لكن لم تمض أيام قليلة حتى تلقى الرجل مكالمة هاتفية من أحد إخوة الفتاة، زعم فيها أن أخته اختفت وطلب مساعدته في العثور عليها، وحين وافق، تم أسره من قبل 4 من أفراد الأسرة.

وسرد المجني عليه، لحظات الرعب التي عاشها، حيث قال: ”توقفت سيارة الدفع الرباعي أمام سيارة الأجرة الخاصة بي، وخرج أربعة رجال وسحبوني“.

وأضاف، أنه ”تم احتجازه في منزل وطعنه ثم حقنه بمادة مجهولة ما جعله يفقد وعيه“. ولاحقًا أجبر المتهمون، والذين ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، المجني عليه، على خلع ملابسه وهددوه بنشر الصور وقطع حلقه في حال أبلغ الشرطة، ثم ألقوا به قرب مركز طبي، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وأدانت المحكمة، الأم (البالغة 54 عامًا) وأبناءها (19 و27 عامًا)، وأبناء عمومتهم (20 و22 و23 عامًا)، بمحاولة القتل والخطف والاعتداء الجنسي، وقضت بحبس كل منهم مدة عامين.