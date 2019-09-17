شاب عربي في دبي يحطم أنف امرأة بـ ”ضربة رأس“

أقدم شاب عربي في دبي بدولة الإمارات على ضرب رأس امرأة أوروبية (33 عامًا)، أثناء تواجدهما في أحد المطاعم، مسببًا لها عاهة بنسبة 15% وفق التقارير الطبية.

وقالت المجني عليها للنيابة العامة، إنها كانت وصديقة لها في أحد المطاعم، فدخل المتهم وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وحاول التحدث معها بطريقة غير لائقة، فطلبت منه التوقف عن ذلك، ونصحتها صديقتها بمغادرة المكان.

وأضافت أنه أثناء وقوفهما دفع المتهم يدها، وأسقط الهاتف على الأرض ثم أمسك يدها وضربها برأسه على أنفها، فسمعت صوت كسر في أنفها، وحاول صديق المتهم أن يساعدها، وأوقف تهجم المتهم عليها، وكادت أن تتقيأ من شدة الألم، وتم نقلها إلى المستشفى، وخضعت لعمليتين لتصحيح الكسر في أنفها.

بدوره، قال المتهم إنه كان برفقة زميله في مطعم، وحدث خلاف بينه وبين المجني عليها، وهي التي بادرت بالاعتداء عليه أولًا بهاتفها، فضربها برأسه على وجهها، ثم تم فض النزاع وحضرت الشرطة.

وقالت شاهدة عيان، إن المتهم تحرش بالمجني عليها فتجاهلته ما أثار غضبه، فسحبها من يدها نحوه وضربها برأسه في وجهها فكسر أنفها، ثم تدخل الأشخاص الموجودون لإبعاد المتهم عنها، وتم الاتصال بالشرطة.