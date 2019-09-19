فيديو مروع لقائد سيارة دهس موظف بلدية في السعودية

نجحت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في ضبط مواطن أقدم على دهس مواطنين آخرين أحدهما موظف بلدية أبوعريش بمنطقة جازان، متسببا بإصابتهما، وذلك عقب وقوع الحادثة، أمس الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سائق سيارة غاضب وهو يقوم بدهس متعمد لشخصين، أحدهما موظف بلدية، بسبب خلاف بينهما.

ويظهر في الفيديو، رجل يقوم بركل سيارة في إحدى الطرقات الرئيسية، قبل أن يقوم سائقها بالاستدارة، والتوجه نحو ذلك الشخص وآخر يقف بجانبه ودهسهما.

وقالت رئيس بلدية محافظة أبو عريش، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف بين الطرفين، مؤكدا تعرض موظف البلدية لعدة إصابات، فيما لم يتم الكشف عن صحة الشخص الآخر.