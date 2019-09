فيديو مروع لسائق سيارة يدهس موظف بلدية في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، سائق سيارة غاضب في محافظة #أبو_عريش جنوب #السعودية، وهو يقوم بدهس متعمد لشخصين، أحدهما موظف بلدية، بسبب خلاف بينهما. ويظهر في الفيديو رجل يقوم بركل سيارة في أحد الطرقات الرئيسية، قبل أن يقوم سائقها بالاستدارة، والتوجه نحو ذلك الشخص وآخر يقف بجانبه ودهسهما. . . إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #الرياض #جدة #دهس #عنف #سيارة #saudi #ksa #car #accident #speed #news #trend