فيديو مروع لسائق سيارة يدهس موظف بلدية في السعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، سائق سيارة غاضب في محافظة أبو عريش جنوب السعودية، وهو يقوم بدهس متعمد لشخصين، أحدهما موظف بلدية، بسبب خلاف بينهما.

ويظهر في الفيديو، رجل يقوم بركل سيارة في إحدى الطرقات الرئيسية، قبل أن يقوم سائقها بالاستدارة، والتوجه نحو ذلك الشخص وآخر يقف بجانبه ودهسهما.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الحادث وقع في منطقة جازان، وإن موظف البلدية أصيب بإصابات طفيفة في الحادث، فيما لم يتضح بعد مصير الشخص الآخر.

ونقلت الصحيفة، عن رئيس بلدية محافظة أبو عريش التابعة لمنطق جازان، محمد بن مسفر، قوله إن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف بين الطرفين.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.