لصان في السعودية يسقطان سيدة بشكل مروع خلال عملية سرقة (فيديو)

حاولا سرقتها.. فأسقطاها أرضاً.. والأمن السعودي يتخذ الإجراءات اللازمة! فيديو متداول، يعكس مشهدا مؤلماً بعد أن ألحق لصان الأذى بسيدة مسنة بشكل مضاعف، إذ لم يكتفوا بسرقتها فقط، بل أسقطاها أرضاً وفروا هاربين. ووفقا لمصادر إخبارية سعودية، فقد نجحت الجهات الأمنية بالرياض، في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة حقيبة يد امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت، لتتمكن بعد ذلك النجاة من الحادثة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #فيديو #ترند #حوادث #سرقة #جرائم #سعوديات #ksa #saudi #trend #news #crime #accident