لصان في السعودية يسقطان سيدة بشكل مروع خلال عملية سرقة (فيديو)

أقدم شابان يقودان سيارة على محاولة سرقة سيدة مسنة في العاصمة السعودية الرياض، لتتحول عملية السرقة السريعة إلى سقوط مروع للسيدة بعد فشلهما في سرقة حقيبتها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في الشارع، ووثقت التصرف المتهور من الشابين اللذين لم يرأفا بوضع المسنة.

وتظهر في الفيديو سيدتان تسيران على جانب أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، قبل أن تأتي سيارة من خلفهما وتحاول سرقة حقيبة المسنة، قبل أن تسقط أرضًا بشكل مروع.

وتمكنت القوات الأمنية لاحقًا من القبض على الشابين، وأفادت مصادر سعودية بأن المرأة المسنة بخير وحالتها الصحية جيدة، رغم سقوطها الوحشي على الأرض.