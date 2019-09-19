لصان في السعودية يسقطان سيدة بشكل مروع خلال عملية سرقة (فيديو)

أقدم شابان يقودان سيارة على محاولة سرقة سيدة مسنة في العاصمة السعودية الرياض، لتتحول عملية السرقة السريعة إلى سقوط مروع للسيدة بعد فشلهما في سرقة حقيبتها.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في الشارع، ووثقت التصرف المتهور من الشابين اللذين لم يرأفا بوضع المسنة.
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حاولا سرقتها.. فأسقطاها أرضاً.. والأمن السعودي يتخذ الإجراءات اللازمة! فيديو متداول، يعكس مشهدا مؤلماً بعد أن ألحق لصان الأذى بسيدة مسنة بشكل مضاعف، إذ لم يكتفوا بسرقتها فقط، بل أسقطاها أرضاً وفروا هاربين. ووفقا لمصادر إخبارية سعودية، فقد نجحت الجهات الأمنية بالرياض، في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة حقيبة يد امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت، لتتمكن بعد ذلك النجاة من الحادثة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #فيديو #ترند #حوادث #سرقة #جرائم #سعوديات #ksa #saudi #trend #news #crime #accident
وتظهر في الفيديو سيدتان تسيران على جانب أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، قبل أن تأتي سيارة من خلفهما وتحاول سرقة حقيبة المسنة، قبل أن تسقط أرضًا بشكل مروع.
وتمكنت القوات الأمنية لاحقًا من القبض على الشابين، وأفادت مصادر سعودية بأن المرأة المسنة بخير وحالتها الصحية جيدة، رغم سقوطها الوحشي على الأرض.