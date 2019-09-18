مجهول في الكويت يهشم زجاج ”الجهاز المركزي للبدون“

أقدم مجهول في دولة الكويت على إتلاف زجاج الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ”البدون“، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للعثور على الجاني.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية عن تعرض زجاج مبنى الجهاز المركزي في منطقة العارضية الصناعية للتلف، وبوصول رجال الأمن للموقع عثروا على قطعة حديد بجوار المركز من المرجح أن الجاني ألقاها على الزجاج.

وتم تسجيل قضية إتلاف أملاك دولة، أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري في ملابساتها.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.