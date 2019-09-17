الكويت تخلي سبيل عدد من النشطاء البدون‎

قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل عدد من المعتقلين ”البدون“ المتهمين بقضية ”المشاركة بتجمعات غير مرخصة“ وذلك بعد نحو شهرين من ضبطهم والتحقيق معهم.

وقال المحامي أحمد الحمادي إن ”قرار الإخلاء تم بلا ضمان مع تعهد النشطاء بالحضور وهم خمسة نشطاء جار الله الفضلي، أحمد شايع، متعب العونان، حامد جميل، محمد خضير“، وذلك من ضمن 16 ناشطًا متهمين في ذات القضية.

جارالله الفضلي

احمد شايع

متعب العونان

حامد جميل

محمد خضير اخلاء سبيل

الحمدلله و الفال للبقية — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) September 17, 2019

وأضاف الحمادي: ”بعد قليل سيتم إخلاء سبيل المتهمين البدون من السجن المركزي في الكويت تنفيذًا لقرار المحكمة من مبنى التنفيذ الجنائي في الصليبية“.

اخلاء سبيل بلا ضمان مع تعهد بالحضور — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) September 17, 2019

وقد تم اعتقال النشطاء في شهر تموز/ يوليو الماضي، على خلفية اعتصام جرى تنفيذه احتجاجًا على أوضاعهم، بعد أيام من انتحار شاب يدعى عايد حمد مدعث شنقًا، وتوجيه عدة اتهامات لهم منها التجمهر دون ترخيص، وإشاعة أخبار كاذبة.

بعد قليل سيتم إخلاء سبيل المتهمين البدون من السجن المركزي تنفيذاً لقرار المحكمة من مبنى التنفيذ الجنائي في الصليبية اللي رايح يتواصل معاي — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) September 17, 2019

وأحيلت القضية في الرابع من الشهر الجاري إلى محكمة الجنايات للنظر فيها، عقب أكثر من شهر على إحالة النشطاء إلى السجن المركزي.

وسبق أن أعلن النشطاء في الـ 22 من شهر آب / أغسطس الماضي إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، ومنها إخلاء سبيلهم، لينتهي بعد 12 يوم لتدهور أوضاعهم الصحية.