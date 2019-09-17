القبض على سعودي أطلق النار على مواطن داخل إحدى المحاكم في مكة

ألقت الشرطة السعودية اليوم الثلاثاء القبض على مواطن مشتبة به بإطلاق نار داخل المحكمة الشرعية في رنية في منطقة مكة المكرمة، نجمت عنه إصابة شخص وصفت حالته بالمستقرة.

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات ”911“ في منطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بقيام مواطن بإطلاق نار داخل المحكمة الشرعية في رنية في منطقة مكة المكرمة نجمت عنه حالة إصابة واحدة، بحسب ما نشر موقع ”سبق“ المحلي .

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية توجهت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم التحفظ على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.

وأكد أنه تم فتح تحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.