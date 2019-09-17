القبض على محام بالسعودية احتال على زبونة بمليون ريال

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على محام، كان فرَّ إلى جهة مجهولة، للتهرب من تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه من محكمة التنفيذ بمحافظة جدة.

وصدر ضد المحامي حكم بعد مماطلته في إعادة مبلغ مليون ريال (270,000 دولار) لعميلة في مكتبه، كان تسلمه منها مقابل تسوية قضية لها، إلا أنه لم ينفذ التسوية، وفق صحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وكانت المحكمة أصدرت حكمًا يلزم المحامي بإعادة المبلغ والسجن في حال عدم السداد، أعقبه إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي للمحكمة بعدم توافر مبالغ تفي بالمبلغ المطلوب في حسابات المحامي المتهم؛ ما أوجب القبض عليه وإيداعه في قسم الشرطة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.