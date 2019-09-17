السعودية حنان المقبل ترد على إشاعة اختطافها (فيديو)

ردت نجمة السوشيال ميديا السعودية حنان المقبل على إشاعة تم تداولها، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطافها.

ووثقت حنان مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، تؤكد فيه أن خبر اختطافها مجرد إشاعة، ساخرة من معلومات تم تداولها عبر مواقع إخبارية بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها: ”انتم مافكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما انتم تسوون هالشي، متدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، (..) وغير هذا قايلين عمري 15 وانخطفت من بيت اهلي وابوي يدور عليه، مدري وش اقول، بس ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل نتواجه، قدام ربي“.

كما عادت ونشرت صورة عبر ”سناب شات“ من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من ”انخفاض ضغطها“ بفعل الإشاعة التي تضررت منها نفسيًّا وصحيًّا.

وعبر حسابها في ”إنستغرام“ – الذي يتابعه ما لا يقل عن 22 ألف متابع – أكدت أنها بخير، موضحة أنها ”كانت في منزلها ونائمة حين استيقظت على خبر اختطافها المتداول على مواقع التواصل“.

يذكر أن ناشطين تداولوا هاشتاغ #اختطاف_حنان_المقبل عبر موقع ”تويتر“، ومقطع فيديو، قيل إنه لعملية الاختطاف، فيما زعمت مواقع إخبارية أن حنان تبلغ من العمر 15 عامًا، وخرجت من منزلها فجرًا متوجهة إلى السوبر ماركت، لكنها اختفت، فيما قام والدها لاحقًا بإبلاغ الشرطة بعد تأخرها، وهو ما نفته نجمة السوشيال ميديا السعودية تمامًا، مؤكدة أنها مجرد معلومات مغلوطة.