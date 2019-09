السعودية حنان المقبل ترد على إشاعة اختطافها (فيديو)

View this post on Instagram

ردت نجمة السوشال ميديا #السعودية #حنان_المقبل على شائعة تم تداولها، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطافها. ووثقت حنان مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، تؤكد فيه أن خبر اختطافها مجرد شائعة، ساخرة من معلومات تم تداولها عبر مواقع إخبارية بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها: "انتم مافكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما انتم تسوون هالشي، متدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل." كما عادت ونشرت صورة عبر "سناب شات" من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من "انخفاض ضغطها" بفعل الشائعة التي تضررت منها نفسيا وصحيا.