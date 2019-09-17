شاب يمني يطعن عسكريًا في ميلانو ويصيبه بجروح طفيفة

المصدر: ا ف ب

طعن شاب يمني (23 عامًا) بسكين، اليوم الثلاثاء، عسكريًا إيطاليًا كان يقوم بأعمال الدورية قرب المحطة المركزية في ميلانو شمال البلاد، وأصابه بجروح طفيفة، وفق وسائل إعلام إيطالية.

ونقل موقع صحيفة كورييري ديلا سيرا أن الشاب الذي لا إقامة لديه طعن العسكري في ظهره، قبل أن يقبض عليه زملاء الجندي ويسلموه إلى الشرطة.

وفتحت النيابة العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب في ميلانو تحقيقًا في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء ”إي جي آي“ أن الشاب اليمني استخدم قطاعة ورق، في حين نقلت كورييري ديلا سيرا أنه استخدم موسًا حادًا، وقال مصدر ثالث إنه استخدم مقصًا.

ونقلت المصادر الثلاثة أنه صرخ ”الله أكبر“ بعد القبض عليه.

وقالت وكالة ”إي جي آي“ أيضًا إن الشاب نفسه حاول مساء أمس الإثنين قبيل منتصف الليل طعن عدد من الأشخاص بواسطة قلم، ودائمًا في الحي الواقع قرب المحطة المركزية لميلانو.