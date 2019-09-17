مصر تدرج قنصلًا إيطاليًا سابقًا على ”النشرة الحمراء“ بتهمة تهريب الآثار

قرر النائب العام المصري، اليوم الثلاثاء، ضبط القنصل الإيطالي لدى مصر وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب الآثار.

جاء ذلك، في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

واستردت مصر القطع الأثرية في يوليو/تموز 2018 عقب تعاون نيابي وقضائي بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات توصلت إلى أن ”لاديسلاف أوتكر سكاكال“ القنصل السابق لإيطاليا بالأقصر(جنوبي مصر)، قام بتهريب القطع الأثرية بالاتفاق مع مسؤول شركة شحن، بمساعدة مصريين جرى ضبطهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما جرى ضبط قطع أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.