الحكم بسجن الممثلة الأمريكية فيليستي هوفمان بتهمة تزوير

حكم على الممثلة الأمريكية فيليسيتي هوفمان، الجمعة، بالسجن أسبوعين؛ بعد إدانتها بتهمة دفع 15 ألف دولار لتزوير امتحانات دخول إلى الجامعة لابنتها الكبرى في إطار فضيحة فساد واسعة.

وكانت الممثلة البالغة 56 عامًا أقرت، في أيار/مايو الماضي، بأنها دفعت 15 ألف دولار إلى مسؤول شركة متخصصة في التحضير على امتحانات ”أس ايه تي“ لدخول الجامعات الأمريكية لتحسين نتائج ابنتها.

وفيليستي جونز التي اشتهرت عالميًا بفضل دورها في مسلسل ”ديسبريت هاوس وايفز“، هي الأولى من بين نحو ثلاثين من الأهل المتهمين في إطار هذه القضية التي ينطق الحكم في حقها. وكانت جلسة الجمعة تعتبر اختبارًا لقساوة الأحكام التي سيصدرها القضاء حيال المتهمين، وجميعهم من الميسورين.

وطلب المدعي العام الفدرالي في بوسطن من القاضية إنديرا تالواني إنزال عقوبة السجن شهرًا كاملًا، مشددًا خصوصًا على أن الأهل الأثرياء لا يمكنهم أن يستمروا بإفساد نظام الدخول إلى الجامعات من دون عقاب.

في المقابل، طلب محامو الممثلة عدم الحكم عليها بالسجن، مقترحين الحرية المشروطة لمدة سنة وأعمال المنفعة العامة وغرامة قدرها عشرون ألف دولار.

وبتت القاضية إنديرا بفرض عقوبة سجن قصيرة مرفقة بغرامة من 30 ألف دولار و250 ساعة من أعمال المنفعة العامة.

ويلاحق في إطار هذه القضية 50 شخصًا، من بينهم 30 من الأهل، فضلًا عن محامين وأصحاب شركات. وهم متهمون بدفع مبالغ تصل إلى 6,5 مليون دولار لتسهيل دخول أبنائهم إلى جامعات عريقة. وقد اعترف 23 منهم حتى الآن بالتهم الموجهة إليهم.