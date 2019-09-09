مصر.. شكوى ضد المطرب حكيم بتهمة السب والقذف‎

أحال نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، اليوم الاثنين، شكوى ضد المطرب حكيم تتهمه بالسب والقذف إلى مجلس إدارة النقابة للبت فيها.

وتقدم منصور هندي، رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية المصرية، بشكوى ضد حكيم إلى نقيب الموسيقيين، متهمًا إياه بالسب والقذف أثناء إحيائه حفل زفاف خاص بأحد فنادق القاهرة.

من جانبه أكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في تصريح لـ“إرم نيوز“، عدم استدعاء حكيم للتحقيق بشأن الشكوى حتى الآن، حيث تم إرجاء القرار لحين مناقشة مجلس الإدارة للشكوى برمتها في الاجتماع المقبل.

يأتي هذا الاتهام، بعد جدل أثير مؤخرًا بشأن تعرض المطرب لحادث سير، حيث قام بنفي الأمر ثم عاد وأكده، ما جعل نقابة الموسيقيين تصدر بيانًا رسميًا تتهمه فيه بافتعال موجة إعلامية وإثارة قلق جمهوره.

وآخر أعمال حكيم، الأغنية التي قدمها في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019، والتي كانت بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية.