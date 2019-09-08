نقابة الموسيقيين تهاجم حكيم بسبب تضارب تصريحاته حول تعرضه لحادث (فيديو)

هاجمت نقابة المهن الموسيقية، الفنان المصري حكيم واتهمته بافتعال موجة إعلامية بعد خروجه في مقطع فيديو يعلن فيه تعرضه لحادث سير.

واستنكرت النقابة في بيان، ما فعله المطرب الشعبي من بث فيديو يعلن فيه تعرضه لحادث، لاسيما أنه نفى في ساعة مبكرة من صباح السبت، تعرضه لحادث وأن سيارة كانت تسير بجانبه هي التي اصطدمت وانقلبت وأنه فقط قام بتصورها ليختلط الأمر على الجمهور.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن ”النقابة تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية ضاربًا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط“.

وكان حكيم قد ظهر في مقطع فيديو يقول فيه: ”قدر الله ما شاء فعل الحمدلله على كل حال، على فكرة ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده أنا كمان بحبكم قوي والله الحمد لله“.

يذكر أن حكيم أحيا حفلًا غنائيًا الخميس بمنطقة الساحل الشمالي، وكان الحادث الذي أثار الجدل قد وقع أثناء عودته إلى القاهرة.