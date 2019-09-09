صبي يقتل زوجة أبيه وكافة أفراد عائلته (صور)

أقدم صبي أمريكي على قتل زوجة أبيه، بعد اكتشافه أنها ليست أمه البيولوجية، بالإضافة إلى والده وأخوته الثلاثة غير الأشقاء، وذلك داخل منزلهم في مدينة إلكمونت بولاية ألاباما الأمريكية.

وقالت الشرطة، بحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية، إن ”الصبي ويُدعى ماسون سيسك اعترف بجريمته، التي نفذها في وقت سابق من الشهر الماضي، كما ساعد في العثور على المسدس الذي ألقاه بمنطقة قريبة بعد قتل كافة أفراد عائلته“، موضحةً أنها لا تزال تحقق في الحادث؛ لمعرفة دوافعه الحقيقية.

وذكر أحد أقرباء العائلة أن ”سيسك، البالغ من العمر 14 عامًا، علم أن زوجة أبيه ليست أمه البيولوجية، ثم بدأ بممارسة سلوكيات غريبة، مثل اقتحام مدرسته، وحرق حيوانات على قيد الحياة، قبل وقت قصير من تنفيذه للجريمة“.