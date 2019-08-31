10 جرحى جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)‎

10 جرحى جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)‎

المصدر: الأناضول

ذكرت الشرطة الأمريكية، يوم السبت، أن 10 أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار داخل ملعب لكرة القدم في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن الشرطة أن أعمار الجرحى تتراوح بين 15 و18 عامًا.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار وقع أثناء مباراة لفريقين بمدرستين ثانويتين، دون الكشف عن أسبابه.

وأوضحت الشرطة أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك مشاجرة وقعت أثناء المباراة، وتحقق الشرطة حاليًا في أسباب إطلاق النار ومصدره حيث تستجوب عددًا من شهود العيان، بحسب المصدر نفسه.

واعتقلت الشرطة شخصين للاشتباه في صلتهما بإطلاق النار.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار على نحو متكرر تسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى.

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