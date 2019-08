10 جرحى جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)‎

ذكرت الشرطة الأمريكية، يوم السبت، أن 10 أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار داخل ملعب لكرة القدم في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن الشرطة أن أعمار الجرحى تتراوح بين 15 و18 عامًا.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار وقع أثناء مباراة لفريقين بمدرستين ثانويتين، دون الكشف عن أسبابه.

وأوضحت الشرطة أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

This is just horrific to watch from Ladd-Peebles Stadium. Football coaches instructing players to take cover, fans hiding under the stands from a suspected shooting. This is a high school football game and should be a place of fun competition for everyone! Not violence! #Mobile pic.twitter.com/MmA1oP9LTW

— Simone Eli (@SimoneEli_TV) August 31, 2019