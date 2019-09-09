كويتي يتعرض للخطف والضرب على طريقة أفلام هوليود

قدم مواطن في دولة الكويت، شكوى لدى الأجهزة الأمنية، أفاد فيها بتعرضه للاختطاف من قبل 5 أشخاص مجهولين، نافيًا معرفته بهم، وتعرضه للضرب المبرح على أيديهم.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن مواطنًا في الأربعينات من العمر قصد مركز الشرطة وهو في حالة هستيرية، وقال إنه خلال تواجده في منطقة القرين فوجئ بخمسة أشخاص لا يعرفهم كانوا على متن سيارة أمريكية أوقفوها بجانبه ثم ترجل منها ثلاثة وسحبوه بالقوة إلى السيارة على مرأى ومسمع المارة، قبل أن ينطلقوا به إلى محافظة الجهراء.

وأضاف أن خاطفيه ”أدخلوه أحد المنازل ثم تناوبوا على ضربه، وعادوا به إلى السيارة وانطلقوا به إلى ساحة ترابية داخل الجهراء وأعادوا ضربه من جديد، وبعد أن انتهوا منه انطلقوا به إلى منطقة حولي وتوقفوا أمام مجمع شقق فندقية وقام أحدهم بفتح الباب وركله خارج السيارة وانطلقوا هاربين إلى جهة غير معلومة“.

يذكر أن قضية مماثلة لحادثة اختطاف المحامي سعود الهلفي، أثارت غضبًا واسعًا في الكويت، بعد أن أقدم 4 مصريين على اختطافه وتعذيبه على مدار أيام، بتحريض من محام آخر، حيث لعبت الصدفة دورًا في اكتشاف أمرهم، حين اشتبه أحد رجال دورية أمنية بهم، فتم إلقاء القبض عليهم.