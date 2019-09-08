أمير الكويت يدخل المستشفى في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب

أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الأحد، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“، قال وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، إنّ أمیر البلاد ”دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة، الأمر الذي دعا إلى تأجیل اللقاء المقرر مع الرئیس دونالد ترامب“.

وبينما لم يقدم مزيدًا من التفاصيل، أشار إلى أنّ اللقاء جرى تأجيله إلى موعد یُحدد لاحقًا، داعيًا: ”الله أن یدیم على الأمير الصحة وتمام العافیة“.

وكان الأمير صباح الأحمد قد تعرض لطارئ صحي خلال الفترة الماضية، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة.