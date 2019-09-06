مصرية وابنتها تدفعان حياتيهما ثمنًا للدجل والشعوذة

كشفت أجهزة الأمن في مصر اليوم الجمعة، لغز مقتل سيدة وابنتها داخل مسكنهما في محافظة الأقصر في صعيد مصر جنوب البلاد، بعد العثور على جثتيهما.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى أجهزة الأمن يفيد بالعثور على جثتي المجني عليهما، كل منهما في غرفتها الخاصة، الأمر الذي أثار الشكوك عن إمكانية تناولهما طعامًا مسممًا أو ما شابه ذلك.

وانتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة، وبتشكيل فريق بحث تم جمع المعلومات واستكمال التحريات السرية، ليتبين وجود شبهة جنائية في مقتلهما، وأن أحد الدجالين هو مرتكب الجريمة.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، ليعترف بتفاصيل الجريمة التي تضمنت وجود علاقة تجمعه بالمجني عليهما منذ 5 أشهر، وسعيه للدجل وإقناعهما بحل مشاكلهما، إلا أنه لاحظ ارتداءهما مشغولات ذهبية.

واستكمل المتهم اعترافاته بذهابه إلى منزل المجني عليهما، وإقناعهما بتوثيقهما بالحبال، كل واحدة في غرفتها الخاصة، في ظاهر الأمر لعلاجهما، وفي الواقع كي يستطيع ارتكاب الجريمة دون ضجيج، وأحضر قطعة قماش مبللة لكتم أنفاسهما، حتى أصبحتا جثتين هامدتين.

وأحضرت قوات الأمن المشغولات الذهبية التي تمت سرقتها، بعد قيام المتهم ببيعها بمبلغ 9 آلاف جنيه (510 دولارًا ).

وأحالت قوات الأمن المتهم إلى النيابة العامة، حيث قررت حبسه على ذمة القضية، والتصريح بدفن الجثتين بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.