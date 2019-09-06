الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر‎

سيكون الحذر الدفاعي على رأس أولويات الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك ونظيره الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز عند مواجهتهما في نهائي كأس مصر لكرة القدم بعد غد الأحد.

ويمتلك الفريقان قوة هجومية هائلة، لذا حذّر المدربان المدافعين من عدم ترك المساحات مع التشديد على التحلي بتركيز تام.

وسيتعين على الزمالك، الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن تحت قيادة ميتشو منذ وصوله الشهر الماضي، توخي الحذر من خطورة جون أنطوي وإيريك تراوري ثنائي بيراميدز على وجه التحديد.

وسجل الوافد الجديد الغاني أنطوي هدفين في الفوز 2-صفر على حرس الحدود في دور الـ8 وهز تراوري لاعب بوركينا فاسو الشباك في الفوز بنفس النتيجة على بتروجت في قبل النهائي.

وقال ميتشو لموقع الزمالك على الإنترنت: ”المنافس شرس ويتمتع لاعبوه بالسرعة والمهارة والخبرة“.

وفي المقابل يملك الزمالك، الفائز بالكأس 5 مرات في آخر 6 سنوات، خيارات متعددة في الهجوم بعد ضم ثنائي المغرب أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وعودة القائد محمود عبدالرزاق (شيكابالا) ومصطفى محمد صاحب هدف الفوز 1-صفر على الاتحاد السكندري في قبل النهائي.

وقال ديسابر للصحفيين: ”سنواجه الزمالك بطريقة متوازنة عكس ما قدمناه أمام حرس الحدود وبتروجت لأن الزمالك يختلف من حيث امتلاكه قوة هجومية كبيرة ولا بد من الحذر في مواجهته“.

ويواجه ديساير حيرة بسبب تعدد الإصابات في تشكيلته، لكنه يأمل في تعافي لاعبيه قبل المواجهة في إستاد برج العرب التي سيحضرها نحو 20ألف مشجع معظمهم من أنصار الزمالك.

وينتظر بيراميدز، الذي وصل النهائي لأول مرة، تعافي لاعبي الوسط محمد فاروق ونبيل عماد (دونغا) والمدافع رجب بكار إضافة إلى تراوري.

ويكمن التخوف الأكبر من غياب عبدالله السعيد صانع لعب منتخب مصر الأساسي ومحور هجمات بيراميدز بعد تجدد شكواه من إصابة بربلة الساق ولم تتحدد فرص مشاركته حتى الآن.

موعد المبارة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة النهائية لكأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، غدًا الأحد، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة نهائي كأس مصر على قناة أون سبورت والنيل للرياضة وتايم سبورتس، على النايل سات.