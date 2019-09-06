أمريكية ترفع قضية ضد ”المحجر الصحي“ بمطار الكويت بسبب ”قطتها“

رفعت أمريكية قضية ضد ”المحجر الصحي“ في مطار الكويت الدولي، موجهة اتهامات لهم بالتسبب بمقتل قطتها، بعدما تركتها لإجراء الفحوصات البيطرية لها، ليتضح لاحقًا هروب القطة منهم ونفوقها بسبب حرارة الشمس.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”الفتاة الأمريكية وصلت البلاد يوم الإثنين الماضي برفقة قطتها، ولدى إنهاء إجراءات دخولها إلى البلاد طلب منها المختصون تسليم القطة إلى المحجر الصحي لفحصها بيطريًا قبل السماح بإدخالها إلى البلاد، ففعلت الزائرة الأمريكية ذلك وسلمت قطتها وغادرت المطار بعد أن طلبوا منها مراجعتهم بعد يومين لتسلمها“.

وتوجهت الزائرة، أمس الخميس، إلى مطار الكويت لتسلم القطة من المحجر الصحي، إلا أنها فوجئت بنفوق قطتها بضربة شمس، الأمر الذي تسبب لها بغضب، فتوجهت إلى مركز الشرطة ووجهت اتهامًا إلى العاملين في المحجر الصحي بالتسبب في مقتل قطتها، حيث سجلت قضية جنحة بحق المحجر الصحي حملت مسمى ”التسبب في نفوق حيوان“.

وإثر تحقيقات، تبين أن القطة هربت من المحجر الصحي في المطار بعد مغادرة صاحبتها، وبقيت في الشمس خارج المطار حتى أصابتها ضربة شمس ونفقت، وتم العثور عليها لاحقًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الواقعة.