إيران تعترف رسميًا بوفاة معتقل تحت التعذيب

اعترفت السلطات المحلية في محافظة فارس جنوب إيران اليوم الأربعاء، بوفاة سجين تحت التعذيب والضرب في مركز احتجاز بمدينة ”خرم بيد“ التابعة للمحافظة.

وأعلن كبير قضاة محافظة فارس ”كاظم موسوي“، عن صدور أوامر بإجراء تحقيق في وفاة سجين، إثر الضرب أثناء الاحتجاز والتعذيب، في مركز احتجاز تابع لقوات الأمن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن موسوي قوله إنه ”مع رفع دعوى قضائية لدى سلطة القضاء، سيتم متابعة سبب وفاة المتهم حتى يتم التوضيح الكامل“.

وانتشرت مؤخرًا تقارير في الفضاء الإلكتروني عن وفاة شاب يدعى جواد خسرويان، بعد تعرضه للضرب في مركز احتجاز لقوات الأمن في مدينة خرم بيد.

وطبقًا للتقارير، فقد تم اعتقال جواد خسرويان من قبل مسؤولي المخابرات يوم الجمعة الماضي، و تعرض للضرب أثناء احتجازه.

كما ذكرت عائلة الشاب وأقاربه أنه تعرض للتعذيب من أجل انتزاع اعتراف وقت اعتقاله في مكتب وزارة المخابرات، مشيرة إلى أنه ”لا يوجد تقرير عن سبب هذا الاعتقال“.

وتحدثت تقارير صحفية عن خروج مسيرات احتجاج في مدينة ”خرم بيد“ ضد السلطات الحاكمة في هذه المدينة بسبب وفاة ”جواد خسرويان“ تحت التعذيب.