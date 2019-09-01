”طابور الكيف“.. حشود أمام موزع مخدرات تثير الجدل في مصر (فيديو)

سجلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، واقعة فريدة ومثيرة للجدل، على وقع انتشار مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب وهم يحتشدون أمام أحد مروجي المواد المخدرة بهدف شرائه.

على الفور كثفت الأجهزة الأمنية جهودها التي انتهت بالقبض على تشكيل متخصص في بيع المواد المخدرة بما يُعرف بـ ”الدولاب“ بمنطقة ترسا التابعة لمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

مصدر أمني قال إن مباحث الإنترنت رصدت الفيديو المتداول، والذي يظهر تجمع حشد من الشباب متعاطي المواد المخدرة على شكل ”طابور“ في محيط دولاب متخصص لبيع تلك المواد، حيث رصد الفيديو عمليات البيع وتبادل الأموال مقابل الحصول على تلك المواد.

وصرَّح المصدر لـ“إرم نيوز“ إلى أن الأجهزة المختصة نجحت في تحديد مكان دولاب المخدرات، حيث تحركت قوة أمنية، صباح اليوم، وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين وعلى رأسهم عاطف صاحب الدولاب، الذي ظهر اسمه في الفيديو المتداول، مؤكدًا أن هناك مجموعة أخرى لاذت بالفرار.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا لضبط باقي المتهمين في الواقعة، مناشدًا المواطنين بسرعة التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإبلاغهم بمثل هذه الوقائع.

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ساعدوا من جانبهم بتوفير معلومات بشأن المروّجين، حيث كتب أحدهم أن هذا المكان يدعى ”دولاب أبناء معوض لبيع المخدرات والبرشام“، لافتًا إلى أنه موجود في ”قرية ترسا في المنيب، في منطقة تسمّى عزبة الفوكس“، في محافظة الجيزة.

وتنوعت تعليقات رواد موقع ”فيسبوك“ بين استغراب المشهد المثير للدهشة، وبين مطالبات بتطويق المناطق الشعبية في تخوم العاصمة القاهرة، خاصة في طرفيْها الغربي والشمالي، والمعروف بتواجد تجار المخدرات.