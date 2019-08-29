القبض على متورطين بالعراك الجماعي بمول في السعودية

القبض على متورطين بالعراك الجماعي بمول في السعودية

المصدر: فريق التحرير

ألقت الشرطة السعودية، القبض على ثمانية مواطنين؛ إثر تورطهم في مشاجرة جماعية بمول السلام في مدينة جدة.

وبحسب الحساب الإخباري، لإمارة منطقة مكة، على ”تويتر“،  تم إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار عنيف وقع في أحد مولات السعودية بمدينة جدة، بين عدد من الشبان، نتج عنه إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.

ويظهر المقطع عراكًا بالأيدي بين عدد من الشباب، الذين لم تتضح هويتهم، فيما ظهر شاب ممددًا على الأرض عاري الصدر، ولم تعرف طبيعة حالته.

ورغم غياب رواية رسمية لما حدث في المول، إلا أن بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن سبب الشجار يعود إلى محاولة بعض الشبان اقتحام قسم العائلات، وهو ما رفضه أحد الشباب، وواجههم بالتهديد الذي انتهى بعراك بالأيدي، دخل فيه آخرون عَونًا للشاب.

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