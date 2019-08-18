بالفيديو.. الشرطة السعودية توقف سائقًا باكستانيًا أثار الرعب بقيادته المتهورة

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة، سائقًا باكستاني الجنسية، بعد أن أثار الرعب خلال قيادته لحافلة كبيرة تقل ركابًا في شوارع المدينة المقدسة تردد أنهم من حجاج بيت الله الحرام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها، إن الشرطة نجحت في الوصول للسائق والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد أن بدا في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة غير طبيعية.

#شرطة_منطقة_مكة :

القبض على مقيم (باكستاني الجنسية) كان يقود حافلة داخل #العاصمة_المقدسة بشكل غير نظامي وتبدو عليه تصرفات غير طبيعية

.. جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه pic.twitter.com/42LL62MUup — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 18, 2019

وكان مقطع الفيديو قد انتشر بشكل جنوني، إذ يظهر فيه السائق الأربعيني يقود حافلته بسرعة كبيرة على طريق رئيسي مزدحم، بينما يتحرك يمينًا وشمالًا بشكل غير منتظم، أوحى لكثيرين إنه تحت تأثير شرب الخمر أو المخدرات.

وطالب كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق في الحادثة، والتأكد من أهلية السائق للعمل، ومحاسبة المسؤولين عن تشغيله إن كان مخالفًا.

كيف تم السماح لمثل هذا الشخص بقيادة حافلة تحمل عشرات #الحجاج ..لابد من سحب رخصة قيادته ومحاسبة الحملة التي تعاقدت معه..؟!!@eMoroor pic.twitter.com/Os8kaAv5QC — محمد سعد القحطاني (@mss8888mss) August 17, 2019

وتكتظ مدينة مكة المكرمة هذه الأيام، بحجاج بيت الله الحرام الذين أنهوا مناسك الفريضة، وبقوا في انتظار موعد سفرهم إلى المدينة المنورة أو إلى بلدانهم أو لزيارة أسواق مكة ومساجدها.

وتستعين السعودية بآلاف الحافلات كل عام للمساعدة في تنقلات عدد كبير من الحجاج بين المشاعر المقدسة بجانب القطارات.

ويخضع السائقون الذين يقودون تلك الحافلات، لاختبارات سلامة السائق وعدم تعاطيه أيَّ نوع من المخدرات، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.