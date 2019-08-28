رجل أعمال قطري يتورط بحادث تحطم سيارة ومقتل رجل في لندن (صور)‎

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية هوية المتورط في حادث تصادم سيارة رولز رويس بمعبر مشاة، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 66 عامًا.

وقالت الصحيفة إن السائق هو رجل أعمال قطري يُدعى ”حسن بن علي بن حسن آل ثاني“، وكان يقود سيارة أرجوانية اللون عندما اصطدم بطريق الخطأ في جسر المشاة بالقرب من هايد بارك وقصر باكنغهام في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

تم إيقاف آل ثاني في مكان الحادث، وتعرض لاختبار مقياس الكحول بالدم في وقت لاحق من قبل الشرطة ووجد أنه أقل من الحد المسموح به.

ويقيم آل ثاني في أحد فنادق لندن الكبرى، وقال إنه تعرض لحادث في الأسبوع الماضي وأنه ”بخير جسديًا“.

وأضاف أنه تم نصحه من السفارة والقنصلية القطرية بالتحدث إلى الشرطة فقط ورفض التعليق على الأمر أكثر من ذلك.

ومع ذلك، قال أحد أصدقائه: ”إنه منزعج للغاية وأنه فجأة رأى الرجل ولم تتح له فرصة للتصرف، لكنه قال إنه قفز أمامه“.

وأوضح أنهم لا يعرفون الكثير عن الرجل رغم أن الشرطة تعتقد أنه قد يكون بلا مأوى.

تحقق الشرطة في الحادث ولكن لا يعتقد أن السائق كان يسرع أو يشتبه في ارتكاب أي جريمة أخرى.