السعودية تعترض على حكم مخفف بحق معتدٍ على مواطنها في ماليزيا

اعترض السائح السعودي، محمد حريري، على حكم القضاء الماليزي بتغريم المعتدي عليه، وهو وافد عربي 1000 رينجت (243 دولارًا).

لكن السائح المعتدى عليه، اعترض على الحكم المخفف، ما دفع السفارة السعودية لإرفاق التقارير الطبية بشأن الواقعة، مطالبة بتغليظ العقوبة على الجاني.

وتمكنت السلطات الماليزية، من القبض على الجاني، رغم محاولته الهرب من المطعم (محل الواقعة)، حيث قضت بتغريمه.

وكان المجني عليه في رحلة سياحية مع عائلته في ماليزيا، وأثناء انتظار عائلته لدى موظف الاستقبال يوم الواقعة كان هناك شخص عربي – وفق رواية أخوته – يقوم بمضايقتهم، بالتلفظ بعبارات عنصرية ضد المملكة.

وكان شجار وقع بين السائح السعودي والجاني، على خلفية مضايقات تعرض لها الأول رفقة أسرته في أحد المطاعم، أدى إلى حدوث قطع في وجهه.

وعبر المواطن السعودي، عن صدمته بالحكم، الذي كان مجرد غرامة مشاجرة، ما اضطرهم لطلب محاضر القضية من المحامي.

وأشار إلى أنّهم خاطبوا سفارة المملكة في ماليزيا، والتي بدورها رفعت اعتراضًا على الحكم وعلى حيثيات التحقيق، حيث تم تجاهل إرفاق تقرير طبي للمحكمة، أو الإشارة للإصابات، مؤكدًا أن السفارة ستتابع قضيته.