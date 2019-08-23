خبير أممي يشكك بمعدلات الفقر المعلنة رسميًا في ماليزيا

شكك خبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالمعدلات الرسمية التي تعلنها ماليزيا عن نسبة الفقر، رافضًا التأكيد بأن الدولة الآسيوية قضت تقريبًا على الفقر.

وقال فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إن الأرقام الرسمية غير دقيقة بدرجة كبيرة ولا تعكس الحقائق على الأرض، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام اعتمدت على إجراءات عتيقة مع استمرار خط الفقر في نفس المستوى، على الرغم من ارتفاع أعباء المعيشة.

وتقول الحكومة الماليزية إن معدل الفقر انخفض من 49% في عام 1970 إلى 0.4% فقط في عام 2016.

وقال ألستون إن التحليلات التي أجرتها منظمات مستقلة تشير إلى أن ماليزيا فيها ”فقر كبير“ وأن معدل الفقر الحقيقي نحو 15%.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد زيارة لماليزيا استمرت 11 يومًا: ”الأرقام الرسمية تجعل الحكومة بطلة العالم في القضاء على الفقر.. لكن أعتقد أنه واضح بشكل كبير أن الأمر ليس على هذا النحو“.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية على طلب التعليق على تصريحات ألستون.