تفكيك عصابة اختطفت 7 رجال أعمال وسلبت أموالهم في المغرب

أعلنت السلطات الأمنية في المغرب أنها تمكنت مؤخرًا من وضع حد لعصابة متخصصة في خطف رجال الأعمال والسطو على أموالهم بمدينة القنيطرة قرب العاصمة الرباط.

وعملت العصابة المكونة من خمسة أفراد على اختطاف سبعة رجال أعمال مغاربة، بعدما نصبت لهم كمينًا لاستدراجهم إلى أماكن خالية وسط إحدى الغابات بمنطقة الغرب، ليتم السطو على ما بحوزة رجال الأعمال المختطفين من أموال والاعتداء عليهم.

وذكرت جريدة الصباح المغربية، أن أفراد العصابة استدرجوا سبعة من رجال الأعمال الكبار بكل من مدن طنجة والدار البيضاء والقنيطرة وسلا ووزان ومكناس، حيث تم تعريضهم للضرب والجرح، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال وسيارات وحلي وساعات وملابس، قبل أن يعمدوا إلى تقييدهم وسط الغابة.

وأضاف المصدر ذاته أن العصابة عملت على تتبع رجال الأعمال، وهم تجار كبار ومقاولون في مجال العقار، والتربص بهم، قبل أن تحصل بطرق غير معروفة على أرقام هواتفهم ومعلوماتهم الشخصية والمالية.

واتصل أفراد العصابة بفئة محددة من رجال الأعمال، حيث أوهموهم بأنهم يتوفرون على مبالغ مهمة من عملة الأورو، عثروا عليها على ساحل البحر بعدما لفظتها الأمواج، وأنهم على استعداد لبيع هذه المبالغ بعيدًا عن مراقبة أعين الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني بنصف ثمنها في السوق، وهو ما أسال لعاب رجال الأعمال لتنطلي عليهم حيلة العصابة ويتفقوا على موعد ومكان المبادلة المشبوهة.

واستولت العصابة على مبالغ مالية مهمة سلبتها من رجال الأعمال المغرر بهم، حيث تقدر بأزيد من 120 ألف دولار، إضافة إلى حلي ومجوهرات وملابس وسيارات.