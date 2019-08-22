قصة ”مُعنَّفة تبوك“ تفجر غضبًا في السعودية.. ووزارة العمل تتحرك

تسببت تغريدات متكررة من حساب يحمل اسم ”عايدة“ على موقع التواصل ”تويتر“ في المملكة العربية السعودية – تم إغلاقه فيما بعد – تناشد فيه الفتاة إنقاذها من الظلم الواقع عليها، في غضب واسع بين ناشطين، ومطالبات بوضع حد لقضايا العنف الأسري المتكررة.

ودخلت عدة ناشطات على الخط دعمًا للقضية التي تحولت إلى هاشتاغ #عايده_معنفه_تبوك، يوضحن فيها قصة ”عايدة“ ويطالبن بإنقاذها فورًا من الظلم الواقع عليها.

عايدة تقيّد حسابها وأظن لأنه غير موثّق برقم جوال مثل ما قالت وهي ما عندها وسيلة إلا اللابتوب، كيف نوصل لها الحين! #عايده_معنفه_تبوك @aida09980299 pic.twitter.com/XZwP3K0PPZ — أصيل (@ksuwhy) August 22, 2019

وقالت سعودية تدعى ”شادن“، إن ”والدة عايدة توفيت عقب ولادتها بساعات، فيما توفي والدها منذ 11 عامًا، وبقيت مع زوجة والدها وهي خالتها أيضًا، والتي تعاملها بقسوة هي وأخوة عايدة من خالتها“.

هذا الي عندي عن عايده. اخذوها لدار الحمايه وعمرها ٢٦ ماهي صغيره. #عايده_معنفه_تبوك pic.twitter.com/mhTtqAkI06 — S ʜ ᴀ ᴅ ᴇ ɴ (@inlovewithmydog) August 22, 2019

وأكدت عدة ناشطات، أن عايدة تبلغ من العمر 26 عامًا، فيما قالت أخريات إنهن يعرفن الفتاة منذ زمن، وأنهن يعرفن قصة الظلم الواقع عليها، والتي لم تفعل حيالها الجهات المعنية شيئًا، أكثر من أخذ ”تعهد“ على حسب العادة المتبعة في المملكة.

عايده صديقتي وهي تعاني منهم من سنين

راحت لشرطه وللحمايه وكتبوهم تعهد بعدم تعرضها بس مافاد رفعت عليهم قضيه لأنهم حتا بطايقها الاحوال والصرافه شهادة ميلادها كل شي ماخذينه وللعلم جتها وظيفه

رفضو تشتغل كلهم تركوها راحت استنجدت بعمها اللي يصير لها هذا "ظلم " #عايده_معنفه_تبوك https://t.co/DFQkaiatvw — حٓياه (@a_rts5) August 22, 2019

وطالبت الفتاة بنفسها نشطاء مواقع التواصل، والجهات المعنية، مساعدتها، قبل أن يتم إغلاق حسابها لعدم امتلاكها هاتفًا جوالًا، متسائلة عن الجرم الذي ارتكبته حتى يقع عليها الظلم، ومطالبة بإيصال صوتها للمسؤولين.

#عايده_معنفه_تبوك حالة أخرى من العنف. عايدة فتاة تبلغ من العمر ٢٦ عامًا تتعرض للضرب والحبس من زوجة والدها، وسيلة تواصلها الوحيدة كانت عبر تويتر عن طريق اللابتوب والآن تم وقف حسابها. pic.twitter.com/34spYSN9MM — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) August 22, 2019

#عايده_معنفه_تبوك 26 عامًا تبلغ الفتاه وهي تتعذّب ! فما بالك بالذين هم تحت هذا السن ؟ لماذا لا يوجد لدينا قانون يحمي هذه الفئه ؟ كل يوم هاشتاق وكل يوم ضحيه جديده ولا جهات رسميه تتحرك ؟؟ الى متى ياموطني العزيز (: ؟ pic.twitter.com/b6tQnKDdfL — . (@2014__0) August 22, 2019

ولاحقًا، تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة عايدة، مطالبين إياها بالتواصل مع المركز، فيما أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه جرى متابعة حالة الفتاة المعنفة وتقديم الرعاية والحماية لها، وتقديم المتسببين للجهات المختصة لمحاسبتهم.

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية في #تبوك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية حالة فتاة تعرضت للإيذاء؛ حيث تم تقديم الرعاية والحماية لها، وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم..@mlsd_1919 pic.twitter.com/JNmdFX4Rpv — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) August 22, 2019

وارتفعت أصوات سعوديات وسعوديين في الآونة الأخيرة، مطالبين بوضع قوانين صارمة لقضايا التعنيف الأسري، معتبرين أن القوانين الحالية والتي تكتفي بتعهد ضد المعنف تساهم بتغوّل المعنف، واستمراره بالتعنيف.

#عايده_معنفه_تبوك

من المفترض إنه يتم تجريم العنف، عشان يترتب على ذلك ردع فئة كبيرة مجرمة لما تشوف القانون ماشي، وإلا لن تتوقف أعداد البلاغات المهولة هذه !

فعلًا من أمن العقوبة اساء الأدب..

حسبي الله ونعم الوكيل — دلفين (@ghadi_501) August 22, 2019

وش فايدة الشرطة اذا طلبت المساعدة و اسحبوا عليك؟ الناس تروح لمين بضبط؟ الشرطة اللي ماتتجاوب مع قضايا التعنيف المفروض يتم فصلهم لان وجودهم مثل عدمه .. #عايده_معنفه_تبوك — Maya ~ 1114 (@Free_Energy85) August 22, 2019