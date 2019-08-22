واقعة تهديد طفل لـ“المعلمات“ بسكين تثير غضبًا في السعودية (فيديو)

واقعة تهديد طفل لـ“المعلمات“ بسكين تثير غضبًا في السعودية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية الشيخ سعود المعجب بضبط وإحضار صاحب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظة استغلاله أحد الأطفال ومنحه سلاحًا أبيض ”سكين كبيرة“ هدد بها وتوعد المعلمات.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل يظهر وهو ”يهدد النساء بالقتل في حال قررن تدريسه في المدرسة“، وقالوا إن الفيديو المتداول جاء بعد قرار المملكة بتمكين المعلمات من تدريس الصفوف الابتدائية للبنين.

وأثار الفيديو، الذي رصدته النيابة العامة، غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين تصرف الشخص الذي يقف وراء المقطع.

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