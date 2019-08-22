واقعة تهديد طفل لـ“المعلمات“ بسكين تثير غضبًا في السعودية (فيديو)

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية الشيخ سعود المعجب بضبط وإحضار صاحب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظة استغلاله أحد الأطفال ومنحه سلاحًا أبيض ”سكين كبيرة“ هدد بها وتوعد المعلمات.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل يظهر وهو ”يهدد النساء بالقتل في حال قررن تدريسه في المدرسة“، وقالوا إن الفيديو المتداول جاء بعد قرار المملكة بتمكين المعلمات من تدريس الصفوف الابتدائية للبنين.

بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتدريس الصفوف الابتدائية للبنين معلمات طفل يهدد بطعن معلمة pic.twitter.com/6Hmy8tfOVa — رش (@RSH181818) August 22, 2019

وأثار الفيديو، الذي رصدته النيابة العامة، غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين تصرف الشخص الذي يقف وراء المقطع.

تلقين و استنقاص و تلاعب بإسلحة و تهديد وتنمر

كل هذا وهو لايتجاوز الإبتدائية

كيف سيكون في المراهقة؟

وأن قابل هذا العام معلمة كيف سيتصرف؟ هذا طفل خلفة عائلة كاملة تحمل هذة الأفكار فكيف حال باقي الأطفال !! — منال الشمري (@AlshamaryManal) August 22, 2019

من جد الله يعينهم .. مو بعيدة بكرا نلاقي طفل شاق بطن معلمة عشان درسته والسبب هذي الأفكار اللي يزرعوها في راسهم ????????‍♀️ — ♌ ŠāBā7 ♌ (@acct_g) August 22, 2019

طفل مغرر به ماينشره عليه المذنب هو المهايطي اللي معلمه وقاعد يصوره.. — صابر راضي MBS???????? (@UGr1WEmegNkYPO3) August 22, 2019