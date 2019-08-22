خطف وافد وتعذيبه لـ3 أيام في الكويت‎

تعرض وافد بنغالي الجنسية، مقيم في الكويت، للخطف والتعذيب من قبل ثلاثة أشخاص لمدة ثلاثة أيام داخل ”جاخور“ في منطقة كبد قبل أن يتمكن من الفرار منهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية، في حادثة مشابهة لحادثة خطف المحامي سعود الهلفي قبل عدة أشهر من قبل أربعة وافدين مصريين.

وروى مصدر أمني تفاصيل حادثة الخطف، قائلًا، إن المجني عليه كان متوجهًا من منطقته في حولي إلى منطقة الفروانية لزيارة أحد أصدقائه، فتعرض للاختطاف من قبل مجهولين قاموا بوضعه في سيارتهم وضربه حتى وصلوا إلى ”جاخور“ في منطقة كبد حيث تم احتجازه فيه، وضربه لثلاثة أيام، حتى تمكن من الهروب منهم، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأوضح المصدر، أن الجناة طاردوا المجني عليه حتى وصل إلى دورية أمنية، وباشرت بملاحقة الجناة، وتمكنت من الإمساك باثنين منهم، وهما من الجنسية البنغالية، في حين ما زال البحث جاريًا عن الخاطف الثالث.

وأضاف المصدر أن المجني عليه تقدم ببلاغ عن تعرضه للخطف والضرب والإصابة نتيجة التعذيب مرفقًا بلاغه بتقرير طبي.

وكانت الكويت شهدت في شهر شباط/ فبراير الماضي حادثة خطف المحامي سعود الهلفي من قبل أربعة وافدين بتحريض من محام كويتي آخر، جرى القبض عليهم بعد تحرير الهلفي، والتحقيق معهم لمحاكمتهم.