أوامر عليا بنقل العسكري الكويتي المصاب في السعودية إلى الخارج

كشف المحامي الكويتي مشاري الفليحان، عن تطور جديد في قضية العسكري المصاب في السعودية، بعد أن أثارت قضيته جدلًا في البلاد وتضاربًا في الأنباء، ليتم إصدار موافقة رسمية على إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها أثناء التمارين الرياضية.

وقال الفليحان الذي كان من أوائل الذين أثاروا قضية العسكري الكويتي، ”كل الشكر لمعالي وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان، لمتابعتهم حالة العسكري المصاب بالتمارين الرياضية في جيزان و بالموافقة على إرساله للعلاج في الخارج“.

وكان عدد من النشطاء والحقوقيين قد تداولوا في وقت سابق أنباءً عن رفض مستشفى الرازي استقبال الجندي بعد وصوله من المطار، وعدم إجراء عمل جراحي له بعد إصابته أثناء التمارين العسكرية في الحد الجنوبي بسبب عنوان سكنه، مطالبين وزيري الدفاع والصحة بفتح تحقيق في هذا الموضوع.

بدوره نفى مستشفى الرازي صحة هذه الأنباء مبينًا أن ”الجندي أصيب بكسر بالكوع الأيسر نتيجة إصابته أثناء لعب الكرة في السعودية، بتاريخ الـ17 من آب/أغسطس الجاري، وقد حضر إلى مستشفى الرازي بعد يومين من إصابته“.

وأضاف أنه ”من المتعارف عليه أن الدخول من قسم الحوادث للحالات الطارئة التي حدثت خلال 24 ساعة فقط، أما الحالات غير الطارئة تتم معالجتها عن طريق العيادة الخارجية حسب سكن المريض، وقد تم تحويل الجندي إلى مستشفى الجهراء حسب السكن التابع له“.