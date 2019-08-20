الكويت تُوقف مؤذنًا وإمام مسجد بسبب التطرق لأمور سياسية وطائفية‎

أوقف قطاع المساجد في وزارة الأوقاف في الكويت، اليوم الثلاثاء، مؤذنًا كويتيًا على بند التكليف وإمامًا وافدًا، عن العمل بسبب تطرقهما لأمور طائفية وسياسية، الأمر الذي تعتبره وزارة الأوقاف مخالفًا للتعليمات.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن سبب إيقاف المؤذن تطرقه إلى أمور طائفية، بينما تطرق الإمام الوافد إلى أمور سياسية، ما يعد مخالفة لميثاق المساجد.

وأشارت المصادر إلى تأكيد وزير الأوقاف وزير البلدية فهد الشعلة على ضرورة محاسبة أي مخطئ أو مخالف لميثاق المنابر، وعدم السماح باستغلالها فيما ينحرف بها عن الرسالة السامية للخطابة.

وتمنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد من الخوض في مسائل سياسية، وكثيرًا ما أوقفت خطباء عن العمل بسبب مخالفتهم هذه التعليمات التي تقول الوزارة، إنها تستهدف المحافظة على الوحدة الوطنية.