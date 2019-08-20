3 سنوات سجن لحدث متهم بدهس 8 أشخاص في تصادم كبد الشهير في الكويت

قضت محكمة الأحداث في الكويت بسجن حدث ثلاث سنوات، بعد اتهامه بدهس ثمانية أشخاص في منطقة كبد بعد حادث تصادم شهير وقع في شهر أيار/ مايو الماضي، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار القضائية والأمنية.

وكان الحادث قد وقع في نهاية شهر أيار/مايو على طريق كبد، بعد تصادم بين 4 سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث، حيث أسفر عن وفاة 8 أشخاص، منهم 6 كويتيين في مقتبل العمر ينتمون إلى قبيلة واحدة، بالإضافة إلى شخصين من الجنسية السعودية.

وقامت السلطات الكويتية بحبس المتهم آنذاك للتحقيق معه في الحادث المروع، الذي أثار مشاعر مختلطة بين الكويتيين بين الحزن والاستياء من تكرار الحوادث المرورية في البلد الخليجي.

وكشفت الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل الحادث المروع قائلةً: إنّ الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.