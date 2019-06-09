الكويت.. محكمة التمييز تصدر قرارها بحق مواطنة صورت خادمتها أثناء محاولة للانتحار

قضت محكمة التمييز في الكويت بالسجن 20 شهرًا، ودفع غرامة مالية وصلت إلى 900 دينار كويتي، بحق مواطنة أساءت معاملة خادمتها.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار القضائية والأمنية على موقع ”تويتر“، أن الحكم، جاء بعد أن حجزت المواطنة خادمتها وقيدت حريتها، وصورتها أثناء محاولة الانتحار.

وكانت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بحبس المواطنة، 20 شهرًا في القضية التي أثارت جدلًا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام المواطنة بتصوير خادمتها وهي تحاول الانتحار، ولم تسعفها بعد أن استنجدت بها ومدت يدها إليها دون مجيب.

وكانت خادمة منزلية، قد قامت بمحاولة رمي نفسها من الطابق السابع، وتعلقت بحافة الشرفة لمنزل مشغلتها محاولة الانتحار، فيما اكتفت الكفيلة بتصوير المشهد، ولم تلبِّ نداء الخادمة وصيحاتها المطالبة بإنقاذها.

وأظهر تسجيل مصور تبلغ مدته 12 ثانية، العاملة المنزلية، وهي تتشبث بيدها اليمنى بشرفة المنزل، فيما اكتفت كفيلتها بالقول: ”يا مجنونة تعالي“ مواصلة تصويرها دون بذل أي جهد لمساعدتها.