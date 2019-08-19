تونس.. مجهولون يحاولون قتل شاب حرقًا أمام منزله‎

أقدم شبان مجهولون اليوم الإثنين على حرق شاب في العشرين من عمره بينما كان نائمًا أمام منزله بعد سكب مادة حارقة عليه، وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير الساحلية في تونس.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة ”المنستير“ بفتح بحث تحقيقي في الواقعة مع توجيه محاولة القتل العمد مع سابقية القصد ضد الأشخاص المجهولين الذين اقدموا على الجريمة.

وأشار الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية إلى أن حالة المتضرر الصحية حرجة للغاية ويقيم الآن بالمستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة بالمنستير.

وقالت النيابة العامة إن أسباب الجريمة لا تزال غامضة ولا تزال هوية الأطراف الذين قاموا بالعملية مجهولة.

وقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا للجريمة خاصة عمليات القتل أو محاولات القتل التي تستهدف أشخاصًا داخل منازلهم أو في الطريق العام، وغالبًا ما يكون مرتكبو هذه الجرائم من الشبان.

ويؤكد خبراء في علم الاجتماع أن ارتفاع معدلات الجريمة مردّه انتشار المواد المخدرة بشكل واسع في الفضاءات العامة، وحتى داخل المؤسسات التربوية وارتفاع معدلات استهلاكها في صفوف الشباب واليافعين، ما يؤدي إلى ارتكاب جرائم فظيعة، تكاد تُرتكب يوميًا في مناطق مختلفة من البلاد.