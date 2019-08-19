الأمن السعودي يقبض على مختطفة ”رضيع بريدة“

ألقت الأجهزة الأمنية في بريدة في المملكة العربية السعودية القبض على مختطفة رضيع من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الخاطفة كانت تسكن في أحد أحياء بريدة، وذلك وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكانت ”صحة القصيم“ أعلنت عبر حسابها في موقع ”تويتر“، اختطاف الرضيع من المستشفى يوم الجمعة، خلال وقت الزيارة الرسمية، عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم.

ولم يتم الكشف إلى الآن عن ملابسات الواقعة والأسباب التي دفعت المرأة المتهمة لاختطاف الرضيع، وما إذا كانت هناك علاقة تربطها بالأسرة.